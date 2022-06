9 domów o najciekawszych elewacjach!

Wymarzony wystrój domu wewnątrz to trudna, logistyczna i złożona z wielu zadań, sprawa, jednak aranżacja domu na zewnątrz to wyzwanie również nie mniej frasobliwe! Jest tak powodu świadomości, że dokonujemy wyboru, który będzie świecił przykładem – pozytywnym lub negatywnym – na całe sąsiedztwo, a dodatkowo jest to realizacja kosztowna, która nierzadko zostaje z nami przez całe życie. Najpewniejszym rozwiązaniem na wygląd są standardowe, klasyczne elewacje domu, na przykład biały tynk, do którego możemy dobrać dowolny, nawet odważny kolor dachu. Podobnie może być z gładkimi ścianami we wszystkich odcieniach beżu i żółtego. Gotowe recepty na elewacje domu możemy zaczerpnąć u fachowców lub architektów, którzy na pewno posłużą radą i pomogą nam dobrać odpowiedni zestaw połączeń kolorystycznych w każdych, interesujących nas tonacjach. Jednak pomimo tego, że tynk w zwyczajnych kolorach to ponadczasowe, najprostsze i zawsze udane wyjście z sytuacji, to nie jest to wybór oryginalny, z efektem „wow!”. Współcześnie coraz częściej pojawiają się elewacje domu złożone z połączeń różnych, także naturalnych materiałów, na oddzielnych partiach budynku. W tym artykule pokażemy Wam, naszym zdaniem, najciekawsze projekty i elewacje domu, które zapierają dech w piersiach kreatywną realizacją.

