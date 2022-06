Koszt ocieplenia domu – co musimy wziąć pod uwagę?

Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie materiały termoizolacyjne wybierzemy, ile będzie kosztować robocizna i całe wykończenie, jednak przyjmując średnią wartość, można względnie oszacować, jaki będzie koszt ocieplenia domu.

W przypadku metody lekkiej mokrej ze styropianem, materiały wraz z zaprawą klejącą, styropianem o grubości 15cm, siatką zbrojącą, zaprawą, podkładem gruntującym, tynkiem i farbą elewacyjną to koszt około 50-65 zł/m2. Do tego należy dodać robociznę, szacując na cenę do 45zł/m2 i otrzymujemy łączyn koszt w granicach 95-110 zł/m2 naszego domu.

Ceny są podobne, ale nieco wyższe w przypadku wełny mineralnej, która wraz ze wszystkimi materiałami będzie nas kosztować od 80 do 100 zł/m2. Jeżeli doliczymy do tego robociznę, to łączny koszt ocieplenia domu wyniesie nas nawet do 145zł.m2.

Pozostałe metody, czyli lekkie suche, wymagają mniejszych nakładów materiałów, ponieważ oprócz wełny mineralnej, która kosztuje do 20 zł/m2, wymagany jest drewniany stelaż (15 zł/m2) , oblicówka (w zależności: winylowa kosztuje do 40zł/m2, zaś drewniana od 40zł/m2 nawet do 150zł/m2), a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze koszt robocizny, który może wynieść do 60zł/m2. W zależności od wybranej metody ceny są bardzo różne, czy będzie to metoda lekka sucha z wykończeniem oblicówką winylową – koszt wyniesie do 140 zł/m2, w przypadku wykończenia z oblicówką drewnianą, cena waha się od 120 nawet do 250zł/m2.