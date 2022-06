8 wspaniałych domów w bieli, które pokocha Twoja rodzina

Biała suknia jest symbolem czystości i niewinności – Panna Młoda, ubrana w biel, idzie do ślubu. W białym kolorze podaje się zazwyczaj dzieci do chrztu oraz przedstawia się postacie świętych, białe światło symbolizuje czystość i anielską energię. To kolor nadziei i niewinności. Oferuje on nieograniczone możliwości dla dekoratorów wnętrz oraz architektów. Pozwala zaprojektować sterylne, spokojne i wspaniałe domy. Wystarczy popatrzeć na te olśniewająco piękne przykłady, a na pewno się zgodzicie ze stwierdzeniem, że biały nigdy nie wychodzi z mody.