Inspirujący dom jak z serialu

Wracamy się, aby wizytę we wnętrzu rozpocząć od przekroczenia progu wejścia głównego. Warto to zrobić, bowiem dzięki temu będziemy mieli do czynienia z interesującym przedpokojem. Łączenie kamiennej ściany, drewna oraz bieli przypomina rozwiązania z fasady od frontu. Zachwyceni zostajemy monumentalną skalą, powiedzieć, że jest tu przestronnie, to powiedzieć za mało!