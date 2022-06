Salony dopasowane do znaku zodiaku

Musi być wygodnie i przestronnie, a do tego jasno. W tym salonie wykonanym stworzonym dla osób spod znaku Koziorożca mamy ogromne okna, które wpuszczają do środka maksymalną ilość światła dziennego i odsłaniają zachwycający widok, który z pewnością pozwoli się nam zrelaksować. Pomimo tego, że jest to salon połączony z małą jadalnią, to mamy na tyle dużo miejsca, że stół z krzesłami nie narzuca się wizji salonu, w którym z pewnością odpoczniemy. Wygodna kanapa w szarym kolorze tworzy kontrast z czerwonym fotelem, który dodaje kolorystyczny akcent całej aranżacji.