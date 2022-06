7 rewelacyjnych aranżacji ścian do skopiowania

Ściany to podstawowy, choć często nietraktowany z należytą uwagą element składowy każdego z pomieszczeń. Ściany stanowią granice dla przestrzeni i wielokrotnie są czynnikiem decydującym o tym, jaki styl zdominuje dany pokój. Choć dla niektórych ten fakt to pewnie zaskoczenie – rzeczywiście tak jest. Puste, pomalowane na biało ściany już dawno odeszły do lamusa, o ile w ogóle ktoś kiedyś w nich gustował. Nawet kilka fotografii powieszonych tu i ówdzie to całkowita zmiana oblicza ściany, a co za tym idzie – naszego samopoczucia. Gołe ściany, również w stylu minimalistycznym, muszą posiadać coś, co uczyni je wyjątkowymi. Kolor jest istotny, ale nie zapominajmy również o materiale, z którego ściana może zostać wykonana. Winyl, metal, drewno, papier lub dowolne wymieszanie i łączenie tych materiałów mogą dać spektakularny efekt, a nudę puścić w niepamięć. W niniejszym Katalogu Inspiracji przedstawiamy Wam kilka pomysłów na ciekawe wykończenie ścian. Rzućmy na nie okiem!