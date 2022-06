32 metry kwadratowe zaprojektowane na medal!

Urządzić małe mieszkanie – to zawsze jest wyzwanie! Większość z nas je zna z autopsji, niewielu szczęśliwców jest w pełni zadowolonych z zajmowanego przez nich metrażu. W ciasnej miejskiej dżungli walczyć trzeba o każdy centymetr! A gdy się już go wywalczy, należy wykorzystać go optymalnie. Jeśli ciężko nam jest podołać temu wyzwaniu zawsze możemy zwrócić się do architekta wnętrz, który z pewnością będzie wiedział, jak w pełni wykorzystać potencjał naszej przestrzeni.

Korzyści nie wydają się Wam współmierne do kosztów? Zmienicie zdanie, kiedy poznacie dzisiejszy projekt modnego, nowoczesnego mieszkania od Ekaterina Donde Design. A to wszystko zaledwie na 32m2!