Prosty na zewnątrz – ultranowoczesny w środku

Sposobów, na grupowanie rożnych funkcji domu i organizowane kompozycji, w zależności od kryteriów inwestora jest wiele. Jest oczywiste, że każde miejsce, określa orientację poprzez krajobraz, ulokowanie względem stron świata, klimat. Wszystko to sprawia, że to, co początkowo jest pomysłem, ideą z czasem, za sprawą zdolnych architektów, przekształca się w realną przestrzeń.

W tym domu architekci z DMS M rozwiązują wiele z problemów a zarazem starają się sprostać oczekiwaniom inwestorów. Efektem końcowym jest wyjątkowy projekt – prosty z zewnątrz dom o geometrycznej bryle. Jego wnętrza także Was nie zawiodą, wszystko utrzymane w ultranowoczesnej stylistyce. Komfortowa przestrzeń rozłożona na 337 metrach kwadratowych. Obejrzyjcie go razem z nami!