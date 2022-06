Nowoczesny dom dla szczęśliwego życia blisko natury

Patrząc na ten obiekt z zewnątrz nie ma wątpliwości co do tego, że robi on ogromne wrażenie! Cały budynek odznacza się dość dużą powierzchnią, dzięki czemu każdy domownik posiada tutaj swój prywatny kąt. Konstrukcja z płaskim dachem, przeszkleniami oraz drewnem to kwintesencja nowoczesnego stylu. Zastosowane materiały świetnie pasują do niezwykłego otoczenia, w którym powstał ten dom. Życie w takim miejscu to spełnienie marzeń…