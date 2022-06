10 super pomysłów ze szkłem dla Twojej pięknej fasady

Nie ma wątpliwości co do tego, że kuchnia jest strefą, która potrzebuje dostępu do dużej dawki naturalnego światła słonecznego. Dzięki niemu przygotowywanie wszystkich pysznych potraw stanowi prawdziwą przyjemność. Chyba nikt z Was nie chciałby gotować w pomieszczeniu, w którym musiałby wytężać swój wzrok. Co więcej, naturalne światło pomaga dostrzec, czy posiadane przez nas warzywa i owoce na pewno są świeże.

W tym domu specjaliści wpadli na pomysł stworzenia z przeszkleń specjalnego przejścia z kuchni do ogrodu. Dzięki temu można szybko wywietrzyć wnętrze, kiedy niechcący przypali nam się jakaś potrawa oraz szybko podejrzeć, co dzieje się na zewnątrz. Co więcej, to rozwiązanie gwarantuje, że w ciągu dnia można gotować w odpowiednio oświetlonej przestrzeni.