Przed i po: Stara stodoła gotowa do zamieszkania

Efekt renowacji przechodzi najśmielsze oczekiwania! Teraz jest tu nie tylko stylowo i nowocześnie, ale także przytulnie. Architekci osiągnęli zamierzony rezultat- odnowili wnętrze stodoły, przystosowując je do zamieszkania, ale zachowali charakterystyczny wiejski klimat. Wykorzystano naturalne materiały wykończeniowe, takie jak drewno, pokrywając nim ściany i podłogi. Drewniana jest także konstrukcja wspierająca dach- to właśnie dzięki niej we wnętrzach panuje tak niepowtarzalny klimat.