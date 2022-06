Być bliżej natury – drewniane cudo nad Notecią

Altana prezentuje się intrygująco. W tym momencie patrzymy na nią stojąc u dołu schodów prowadzących do stawu. Trudno być bliżej natury, zwłaszcza, że mamy do czynienia z drewnianą konstrukcją zabezpieczoną naturalnymi olejami. Została ona wzniesiona pomiędzy znajdującymi się już na działce domem letniskowym oraz sauną, także autorstwa naszych budowniczych. Cel był jasny: stworzenie strefy przejścia od oczyszczającego, intensywnego rytuału do prozy życia. Sprawdźmy, jak go osiągnięto…