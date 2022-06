Dom rodzinny, w którym można się zakochać!

Po przekroczeniu progu naszym oczom jawi się przestrzeń dzienna utrzymana w bardzo tradycyjnym stylu. Najważniejszym elementem tej strefy jest oczywiście narożnik, który w tym przypadku posiada wyrazisty, czerwony odcień oraz miękki w dotyku materiał. Naprzeciwko siedziska znajduje się kominek, który tworzy klimat i nastrój tego miejsca. Kamienna podłoga nawiązuje do stylu rustykalnego, natomiast abstrakcyjne obrazy oraz szklana konsola za kanapą to elementy stylu nowoczesnego. Pokój dzienny to miks różnych stylów, które w efekcie końcowym tworzą przytulną i atrakcyjną aranżację wnętrza.