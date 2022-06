Oryginalny dom, który inspiruje

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego niezwykłego domu. Nasi specjaliści postawili tutaj na stonowane odcienie, które nadają całości ogromnej klasy. Specjaliści zdecydowali się ograniczyć liczbę ścian działowych do minimum, przez co środek budynku jest bardzo przestronny. By stworzyć przytulny klimat oraz ciepłą, nastrojową atmosferę umieszczono nawet kominek, który doskonale sprawdza się zimą. Oprócz tego znalazły się w tym wnętrzu również akcenty w postaci świeżych kwiatów, które wprowadzają do całego domu pozytywną energię.