Skośny sufit: Jak najlepiej wykorzystać jego potencjał?

Z czym kojarzy się Wam skośny sufit? Niestety wiele osób odpowie, że z problemami, na przykład z uderzaniem się w głowę po przebudzeniu… W dzisiejszym Katalogu Inspiracji będziemy chcieli Was przekonać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują! Skośne sufity mogą wprowadzić do wnętrza przytulność, ale i dynamizm, trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób się z nimi obchodzić. A zaprzyjaźnić się z nimi warto, bowiem w polskim klimacie płaskie dachy stanowią spore wyzwanie konstrukcyjne. Pod spadami nie tylko da się mieszkać, ale da się mieszkać niezwykle stylowo!

Sami się przekonajcie… .