Łazienka to miejsce, w którym dbamy o naszą higienę osobistą, ale chyba każdy się zgodzi, że ograniczenie roli tego pomieszczenia do jego głównej funkcji byłoby zbrodnią! Pomieszczenie to ma przecież potencjał, aby stać się naszym prywatnym salonem odnowy, miejscem, gdzie dosłownie i w przenośni zmyjemy z siebie wszelkie trudy dnia, gdzie będziemy w stanie całkowicie się wyłączyć, zrelaksować… Oczywiście do osiągnięcia tego efektu potrzebna jest odpowiednia aranżacja wnętrza.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam 7 łazienek jak z bajki! Wiecie, co jest w nich najlepsze? Wcale nie należą do fikcji! Nasi architekci i projektanci wnętrz na co dzień są prawdziwymi bajkopisarzami…