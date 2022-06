Luksusowy i niesamowicie przytulny dom z drewna

Jak przystało na projekty nowoczesnych domów wnętrze prezentuje się przestronnie, jasno i bardzo przytulnie. Zastosowano otwarty plan przestrzeni, dzięki czemu pomieszczenia niczym nieograniczone tworzą jedną, ogromną powierzchnię. Na parterze znajduje się kuchnia, jadalnia oraz część wypoczynkowa. To co przykuwa nasz wzrok do to fantastycznie prezentujące się belki stropowe oraz naturalne bale, które zdobią ściany. Jasny i niezwykle ciepły odcień drewna dodaje przytulnego i klimatycznego charakteru, a tym samym rozświetla wnętrze.