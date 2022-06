7 praktycznych pomysłów dla 60 metrowych domów

Dziś na homify mamy zamiar przedstawić Wam 60 metrowe mieszkanie, które jest przepełnione praktycznymi i funkcjonalnymi pomysłami. Zaaranżowanie ograniczonej metrażem powierzchni wymaga przede wszystkim ogromnej kreatywności, a także wiedzy. Niestety nie każdy z nas byłby w stanie poradzić sobie z problematyczną przestrzenią, dlatego dziś na przykładzie średniej wielkości mieszkania pokażemy Wam co zrobić, aby nie zagracić wnętrza, by wydawało się jasne i przestronne i co najważniejsze funkcjonalne oraz komfortowe w użytkowaniu. Poprzez odpowiednio dobrany zestaw wypoczynkowy, po właściwe oświetlenie czy kolor ścian. Każdy z wyżej wymienionych elementów jest istotny, ponieważ decyduje o wygodzie naszego mieszkania, dlatego jeśli choć trochę Was zainteresowaliśmy tematyką to zapraszamy zapoznać się z dalszą częścią artykułu.