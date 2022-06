Projekt nowoczesnego domu dla wymagających

Obszar strefy dziennej jest przestronny i jasny- a to dzięki licznym wielkoformatowym oknom, wpuszczającym do środka naturalne światło. Pomieszczenie to wykończono materiałami najwyżej jakości- naturalnym drewnem oraz kamieniem. Obszar dzieli wbudowany w ścianę kominek o pokaźnym rozmiarze. Wyposażenie jest proste, nowoczesne i funkcjonalne. Takie rozwiązania to recepta na sukces w każdym nowoczesnym domu!