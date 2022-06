Imponujący dom niczym biało-ceglana kostka Rubika

Kiedy pierwszy raz popatrzyliśmy na projekt domu, który będziemy mieć przyjemność zaprezentować Wam dzisiaj, wydało nam się, że mamy do czynienia z budynkiem japońskim bądź południowo-koreańskim. Dlaczego? Jak zaraz sami się przekonacie, cechuje go szlachetna prostota o zaskakujących formach. Minimalizm tak na zewnątrz jak i wewnątrz zupełnie nie pasuje nam do charakteru typowej architektury… Meksyku!

W każdym jednak kraju mieszkają ludzie o najróżniejszych gustach, co może nas tylko cieszyć, bo dzięki temu możemy pokazać Wam ten niezwykły dom…