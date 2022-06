Super nowoczesny dom z twistem

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że kubatura nowoczesnego domu zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznych budynków. Niemniej jednak, nie wywołuje to poczucia intruza, wręcz przeciwnie, integruje oba środowiska. Boazeria pokrywająca drugą kondygnację wprowadza ciepłą atmosferę i jest fantastycznym odniesieniem do natury. Od strony ulicy dom wydaje się być bardzo zamknięty, hermetyczny, a potęgują to dwa niewielkie okna, które możemy zauważyć.