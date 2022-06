11 wskazówek na to, jak urządzić mały salon!

Jeżeli nie chcemy aby nasz mały salon był przygnębiający, a wolimy nie mieszać ze sobą wielu barw, aby nie wprowadzić zbędnego chaosu, to najprostszym rozwiązaniem jest dodanie kwiatów doniczkowych do wnętrza. Niektórzy z nas wręcz nie mogą się bez nich obyć – żywy element w pomieszczeniu nadaje zupełnie inny charakter całości. Co prawda nie możemy sobie pozwolić w naszym klimacie na palmy, ale zwykłe paprotki powinny wystarczyć do wprowadzenia pozytywnej energii do wnętrza. Jeżeli nie jesteśmy fanami kwiatów, to warto zacząć od tych, które nie wymagają zbytniej pielęgnacji, na wypadek gdybyśmy zapomnieli o podlewaniu.