7 domów z zaskakującą niespodzianką

Rozwiązanie, choć zaskakujące dla wielu, jest dość popularne w innych regionach świata. Salon połączony z garażem to dla nas dość szokujący sposób jednak na świecie jest to metoda znana i stosowana, bardzo popularna np. w Argentynie. Zapewne nie jeden fan motoryzacji, marzy, by głównym punktem w domu był jego garaż z pięknym samochodem, a dopiero później reszta pomieszczeń. Jest to z pewnością pomysł dla tych, którzy lubią podziwiać swój samochód!