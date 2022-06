Mała łazienka – najlepsze inspiracje!

Cegłą bije triumfy we wnętrzach. Zyskuje coraz więcej fanów i gości w domach coraz więcej Polaków. Lecz zazwyczaj jest to naturalna, czerwona cegła często z odzysku, ale bo malowana na biało. Ilu z nas w realu spotkało się z czarną cegłą we wnętrzu? A jeśli już, to czy było to często?! Wątpię. Czarna cegła to nowoczesna alternatywa dla klasycznej cegły. Jest to neutralne rozwiązanie pasujące do większości wnętrz. Może być także inspiracją do małej łazienki jak w projekcie obok. Z pewnością stanowić będzie ciekawy akcent, który nie przytłoczy małej przestrzeni łazienki. Choć wielu z nas za pewne słyszało, że małe łazienki lubią jasne kolory, to przekonuję Was, że biel połączona z czernią również świetnie się sprawdzą. Ten kontrast na pewno oświetli naszą małą łazienkę!