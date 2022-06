Dom, w którym poczujesz się jak w raju

Architekci stworzyli dla inwestorów prawdziwie prywatny i intymny raj. Otoczyli dom i przylegający do niego ogród wysokimi ścianami, dzięki którym nikt z zewnątrz nie ma możliwości zajrzenia do środka. Sama bryła odznacza się nowoczesnym designem oraz licznymi przeszkleniami. Zielony dach to nie tylko silny element dekoracyjny, ale także rozwiązanie praktyczne, poprawiające izolację termiczną wnętrz domu.