Jak urządzić pokój dzienny? 9 praktycznych porad

Odpowiednio dobrane dekoracje to klucz do sukcesu w urządzaniu niemalże każdego wnętrza. Jeżeli jednak zastanawiamy się jak urządzić pokój dzienny to element, na który w szczególności warto zwrócić uwagę. Głównie ze względu na fakt, ze jest to pomieszczenie, w którym spędzamy większość naszego dnia po pracy czy szkole w związku z czym powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na jego wykończenie. Wybór oryginalnych i niesztampowych dekoracji to klucz do sukcesu. Wykorzystany w tym projekcie przód samochodu, który został przerobiony na sofę to wspaniały pomysł na uczynienie naszego domu dziełem sztuki. Warto zestawić ten niesamowity element z żywymi roślinami , kolorowymi poduszkami wizualnie zmiękczającymi dość twardą designerską sofę oraz złotym wazonem, który nadaje całości blasku.