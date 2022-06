7 niezbędnych prac, które trzeba wykonać w ogrodzie jesienią!

Wiele roślin, którymi cieszymy się latem, nie zimuje w naszym klimacie. Dlatego, aby zapewnić im długowieczność, już jesienią należy przenieść je do środka, do miejsca suchego i ciepłego. Przed ich przeprowadzką do wnętrza, należy je dokładnie obejrzeć, zapoznając się z ich stanem. Usuwamy suche lub chore liście i gałązki, pozbywamy się chwastów z donic. Jeżeli decydujemy się na ich spryskanie, musimy tego dokonać także na dworze.

Ważny jest także wybór miejsca, w którym nasze rośliny będą zimować. Powinno być ono jasne, dobrze nasłonecznione, nie za ciepłe. Najlepsza lokalizacją jest oczywiście ogród zimowy, jednak nie każdy z nas przestrzeń taką w swoim domu posiada. Inne odpowiednie miejsca to szklarnia, oszklona weranda, ogrzewany garaż, klatka schodowa z oknem, czy loggia. We wnętrzach domu najlepiej nadają się do tego parapety i półki pod parapetami.

Mamy nadzieję, że docenicie ogrom jesiennych prac ogrodowych, gdy wiosną ogód obudzi się w całym swoim pięknie i krasie!