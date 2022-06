10 sekretów wyjątkowej aranżacji domu

Nie wolno zapomnieć o artystycznym aspekcie wnętrza. Bez względu na to, czy zdecydujecie się na malarstwo, rzeźbę, lub samą konstrukcję mebli. Zawsze dodajcie trochę sztuki do wystroju wnętrz. Możecie również promować prace lokalnych artystów albo zrobić coś samemu jeśli macie zacięcie do rysunku. Wszystko, co trzeba wziąć pod uwagę, gdy dobiera się dzieło do wnętrza to to czy pasuje do stylu dekoracyjnego. Cel ten można osiągnąć z pomocą linii, kolorów, form czy materiałów.