Zachwycający dom pełen światła słonecznego

Każdego dnia dążymy, aby dostarczyć Wam wspaniałych bodźców estetycznych, poprzez pokazywanie najlepszych domów, które możecie podziwiać i czerpać z nich inspiracje. Dziś, nasze poszukiwania zawiodły nas do Wielkiej Brytanii gdzie odnaleźliśmy fantastyczny projekt, który nie tylko w swojej konstrukcji jest zdumiewający, ale również jest bez zarzutu w kwestii funkcjonalności.

Powierzchnia niemalże 1200 m kwadratowych obejmuje pięć sypialni, dwie łazienki, parter na otwartym planie, który zawiera kuchnię, jadalnię i salon, a także gabinet i garaż. Nie tylko estetyka jest ważna. Dom został zaprojektowany tak, aby być energooszczędny, z użyciem materiałów o wysokiej wydajności termicznej.

Jedno jest pewne, to nie jest dom, jak każdy inny, więc zbliżmy się do niego i sprawdźmy, czy przypadnie Wam do gustu.