11 pięknych wnętrz z tapetą w kwiaty!

Kwiatowy wzór nigdy nie wychodzi z mody, odnajdziemy go w obiciach mebli, dywanach, na roletach i zasłonach, kafelkach czy tapetach. Kwiaty na tapecie mogą tworzyć subtelny motyw bądź też składać się na wyrazisty wzór, który będzie wyróżniał się w całym pokoju. Tapety w kwiaty pojawiają się we wielu stylach, będą pasować zarówno do wnętrz klasycznych, jak i tych nowoczesnych. Kwiatowy wzór nadaje pomieszczeniom przytulny i ciekawy charakter, a odpowiednio dobrana tapeta może nawet optycznie powiększyć pomieszczenie. W doborze tapet w kwiaty trzeba zwrócić uwagę na to, aby jej kolorystyka nie odbiegała od kolorystyki innych elementów wystroju w mieszkaniu. Motyw kwiatowy można także zastosować w innych dekoracjach pokoju np. poduszkach, jednak należy uważać na to, by zbytnio nie przytłoczyć wnętrza. Stosując motyw w kwiaty najlepiej jest zachować umiar i dobry smak. Poniżej przedstawiamy przykładowe aranżacje, w których dominują tapety w kwiaty.