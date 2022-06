Królestwo elegancji!

Chcemy dzisiaj zabrać Was na spacer po rezydencji, która chyba nie mogłaby być bardziej elegancka! Srebrne akcesoria, kryształy, lustra, neutralne i ciepłe kolory… czeka na nas prawdziwa perełka dla wielbicieli stylu klasycznego! Casa GL, bo o niej mowa, jest dziełem meksykańskiego studia wystroju wnętrz Victoria Plasencia Interiorismo. Ten pełen wyrafinowania projekt idealni oddaje osobowość właścicieli. To hołd złożony dobremu gustowi i miłości do glamour.

Przechadzka po jej korytarzach to prawdziwa uczta dla zmysłów… macie ochotę się o tym przekonać?