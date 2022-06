TOP 10 – drewno na suficie!

Jedną z wielu zalet drewna jest to, że materiał ten potrafi dopasować się do absolutnie każdego stylu. Jeśli przychodzi Wam do głowy taki, w którym drewno by się nigdy nie sprawdziło – koniecznie dajcie nam znać! Drewniane sufity mogą być proste i eleganckie, łączyć się z drewnianymi ścianami, tak jak w powyższej jadalni. Do drewna w naturalnie ciepłym kolorze dopasowano nowoczesną lampę, złożoną za zwisających ciekawie kabli i odsłoniętych żarówek. Drewniany sufit w industrialnym wnętrzu? Dlaczego nie!