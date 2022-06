Szafy i komody do małych pomieszczeń

To łóżko piętrowe to wersja odpowiednia do nowoczesnego mieszkania – ergonomiczne, komfortowe i pełne miejsca do przechowywania rzeczy. Na łóżko prowadzi drabinka, zaś pod nim znajdziemy szafę, która pomieści wszystko – ubrania, dodatki, książki, a nawet znajdziemy tam miejsce na telewizor. Jeśli w Waszej kawalerce nie ma zbyt wiele miejsca, ale za to jest ona dość wysoka, to takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi!