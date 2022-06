Intrygujący dom, który podbije Wasze serca!

Bardzo ważną cechą tego szarego domu jest jego oświetlenie! To klucz do stworzenia przytulnego miejsca, gdzie można uciec od reszty świata i problemów dnia codziennego. Oświetlenie jadalni stworzono poprzez zawieszenie modnej szarej lampy bezpośrednio nad stołem. To bardzo funkcjonalny i praktyczny sposób na stworzenie wygodnego miejsca posiłków w jadalni. Całą aranżację można jeszcze uzupełnić o lampiony i świece – także one mogą pracować nad wyjątkową atmosfera miejsca. Po prawej stronie widzimy duże szklane okna i drzwi, które również wpuszczają strumień światła słonecznego do domu.