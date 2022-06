160 metrowy dom marzeń

Ten charakterystyczny element budynku mogliście zobaczyć już na pierwszym zdjęciu naszego artykułu. Drewniana pergola, zestawiona z grafitowym odcieniem ścian oraz naturalną podłogą prezentuje się bardzo przytulnie i minimalistycznie. Architekci zadbali o to, aby każdy szczegół tego domu był odpowiednio zaprojektowany i dopracowany, tak by uatrakcyjniać wygląd całości. Geometryczne, proste formy tworzą ciekawą strukturę budynku wyróżniając go i dodając mu oryginalnego wyglądu.