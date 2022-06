Jakie meble najlepiej pasują do małej kuchni?

Małe wnętrza zwykle najlepiej prezentują się w bieli, bowiem barwa ta rozświetla pokój i optycznie go powiększa. Co więcej, biel pasuje do każdego pokoju, nie ważne czy będzie to kuchnia, łazienka czy sypialnia. Na powyższej aranżacji postawiono na dwa sposoby optycznego powiększenia małej kuchni: posłużono się bielą oraz połyskowymi elementami wystroju – w tym wypadku szarymi ściennymi płytami z wysokim połyskiem. Ściany te nie tylko pięknie odbijają wnętrze, ale są także niezwykle praktyczne, można jest łatwo wyczyścić i wypolerować, dzięki czemu będą zawsze się pięknie prezentowały i nie ulegną szybkiemu zniszczeniu. Dodatkowo w aranżacji posłużono się klasycznym połączeniem bieli i drewna, które wspólnie zawsze dobrze wyglądają.