Dom, w którym spełniają się marzenia!

Tak wygląda dojazd do naszej rezydencji, kto nie chciałby mieszkać w tak zacisznym miejscu? Do domu prowadzą dwie drogi, jedna dla samochodu, a na drugiej znajdujemy się my po wyjściu z małego osiedlowego parkingu. Stojąc tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że czeka nas spacer po wyjątkowym budynku. Jego minimalistyczna bryła wspaniale kontrastuje z przepięknym lasem. Pomyślano tutaj o wszystkim, dach jest jednospadowy ze spadem nachylonym w stronę lasu, także wszystkie gałęzie i liście spadają do niego zpowrotem.