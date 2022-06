Staromodne polskie M4 i jego fantastyczna przemiana

Taki widok witał niegdyś właścicieli tego mieszkania po otwarciu drzwi wejściowych. Każdorazowy powrót do domu mógł wpędzić w depresję. Nijakie kolory na obdrapanych ścianach, stare meble i ogólny bałagan zniechęcały do zagłębiania się dalej we wnętrze mieszkania.