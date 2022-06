Małe jest piękne!

I w tej przestrzeni projektanci zdecydowali się na całkowity minimalizm i dość surowe wykończenie. Tak jak w innych pomieszczeniach, wnętrze opiera się na połączeniu białych ścian z drewnianymi sufitami i podłogami. To, co jednak odróżnia tą aranżację od pozostałych przestrzeni jest podejście do bryły całego pokoju. Projektanci oprócz podwyższenia sufitu zdecydowali się również na dość śmiały krok i znacznie obniżyli poziom podłogi. Dzięki temu całość nabiera niezwykle oryginalnego charakteru i zachwyca ogromną przestronnością. Co więcej, pod schodkiem ukryto kontakty elektryczne, dzięki czemu nie zaburzają one całości przestrzeni, którą dopracowano w najmniejszym szczególe. Zwróćcie uwagę na obraz – nie dość, że projektanci wybrali ten z przewagą bieli i w cienkiej drewnianej ramie, odwołując się do całości projektu, dodatkowo zrezygnowali z zawieszania go na ścianie, uzyskując nietuzinkowy efekt!