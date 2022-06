Rewolucja w starym domku pośrodku lasu!

Zobaczcie, jak fantastycznie przedstawia się ten zaczarowany dom również z drugiej strony! Otoczony wysokimi drzewami nadal pozostaje w promieniach słońca, dzięki czemu aranżacja jest niezwykle swojska i unowocześniona zarazem. Duża płaszczyzna dachu znowu została przełamana oknami dachowymi, co nadaje całości ciekawszego wyglądu. Projektanci zaaranżowali duży taras tak, by był on wygodny i funkcjonalny. Jeżeli cenicie czas spędzany na świeżym powietrzu z rodziną, bądź znajomymi, duży stół z wygodnymi krzesłami w ogrodzie będzie dla Was perfekcyjny! To, co urzekło nas szczególnie, to białe, drewniane okiennice, które nadają całości bardziej wiejskiego charakteru.