Rezydencja z piętrem: 5 niesamowitych przykładów

W niniejszym Katalogu Inspiracji chcielibyśmy przedstawić Wam 5 niesamowitych rezydencji, nadających się zarówno do codziennego zamieszkania, jak i jedynie na towarzyski wypad w wakacyjny, ciepły weekend. Piętro stanowi ich wspólny, ale i jakże ciekawy, bo nieustannie tętniący życiem element. Elegancki wygląd plus zagospodarowanie przestrzeni co do milimetra – czyż od wymarzonego domu można chcieć więcej? Nie czekajmy zatem dłużej i zobaczmy, czy rzeczywiście jest się czym aż tak zachwycać!