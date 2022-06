Dyskretny dom na zewnątrz, fascynujący wewnątrz!

Dom, który dziś chcielibyśmy Wam przedstawić wraz z cyklem homify 360 to imponujący i zaskakujący budynek zaprojektowany przez architektów z pracowni M67. To również doskonały przykład na to jak pierwsze wrażenie może być mylne. Budynek prezentuje się przede wszystkim na mały przez co odnosimy wrażenie, że może być niefunkcjonalny. Poza rozmiarem pozostaje kwestia małych okien, przez które zapewne wpada niedostateczna ilość naturalnego światła, co może wpływać na zaciemnienie pokoi. Betonowa, ciężka konstrukcja daje poczucie masywności i zamkniętej przestrzeni. Te wszystkie wcześniej wymienione elementy mogą wpływać na nasze negatywne pierwsze wrażenie. Zobaczcie sami jak w rzeczywistości prezentuje się ten nowoczesny moloch i czy rzeczywiście jest tak niedostępny jak nam się wydaje.