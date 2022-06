Jak urządzić kuchnię w 9 prostych krokach!

Zapewne wiele osób z Was zadaje sobie to samo pytanie: Jak urządzić kuchnię, aby była funkcjonalna i łatwa w użytkowaniu? . Mamy dla Was kilka podpowiedzi, które warto wziąć pod uwagę aranżując Waszą wymarzoną kuchnię.

Po pierwsze pamiętajcie o tym, aby kształt i rozmiar zabudowy był dopasowany do pomieszczenia. Zróbmy listę jakie sprzęty chcielibyśmy widzieć w swojej kuchni, ile miejsca potrzebujemy na przechowywanie porcelany, garnków itp. Koniecznie dopasujmy odpowiedni kształt zabudowy do naszej kuchni. Wszystko jest zależne od jej rozmiarów, dlatego tak ważny jest plan początkowy zabudowy, który zobrazuje nam naszą wizje i pokaże na co możemy sobie pozwolić, a na co nie.

Po drugie dopasujmy rozmiar blatów do naszych potrzeb oraz wzrostu. Jeżeli zaliczamy się do wysokich osób dobrze by było, aby wysokość blatów była dopasowana do naszego wzrostu. Unikniemy przy tym problemów z kręgosłupem, które prędzej czy później dopadłyby nas przez źle dopasowane blaty. Pamiętajmy również, aby było odpowiednio głębokie, oczywiście jeśli rozmiary pomieszczenia na to pozwalają. Wszystko uzależnijmy od naszych osobistych potrzeb. Kuchnia ma być spersonalizowanym pomieszczeniem, które będzie spełniało nasze wymagania, a nie ślepo podążało za trendami, które nie zawsze odpowiadają naszym wymogom.

Więcej porad dotyczących tego jak urządzić kuchnię znajdziecie w tekście poniżej.