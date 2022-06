10 świetnych pomysłów na pokoik dla niemowlaka

To co prawda nie jest pokoik dla niemowlaka, ale wystarczyłoby dodać łóżeczko dla dziecka tuż obok okna, aby takim pokoikiem się stał. W tym przypadku ważne jest połączenie wygody i funkcjonalności. Jeżeli mamy małą przestrzeń, jaką jest np. kawalerka, a może chcemy od razu urządzić pokój dla dziecka, tak aby mogło się w nim uczyć i bawić, albo musi go współdzielić z bratem, czy siostrą – to takie rozwiązanie 2w1 sprawdzi się idealnie! Znajduje się tu antresola służąca za sypialnię, a hamak pozwoli na relaks w ciągu dnia, o ile będzie to również pokoik dla niemowlaka z ustawionym łóżeczkiem. Jest to tylko przykład na to, że nie musimy koniecznie tworzyć całego pokoiku dla niemowlaka, jeżeli nie mamy takich możliwości lub nie chcemy wydzielać osobnej przestrzeni dla dziecka. Wszystko można ze sobą w łatwy sposób połączyć!