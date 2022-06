Dom dla szczęśliwej rodziny!

Celem projektu było stworzenie komfortowego i funkcjonalnego wnętrza, które przez wiele lat służyłoby swoim właścicielom. Nie ma wątpliwości co do tego, że udało im się to w stu procentach! Cała aranżacja została oparta o ponadczasowe zestawienie czerni i bieli, co dodaje eleganckiego charakteru tej przestrzeni. Jeżeli nie wiecie, jakie kolory wybrać do swojego rodzinnego gniazdka – postawcie na odcienie szachownicy. Efekt końcowy na pewno Wam się spodoba!