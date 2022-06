Gotowy w 45 dni, dom z prefabrykatów na 65 m² ma miejsce na wszystko

Nie od dziś wiadomo, że salon powinien przede wszystkim służyć do tego, by każdy domownik mógł się w tej przestrzeni zrelaksować. W tym celu architekci wprowadzili tutaj dwa eleganckie fotele pokryte skórą w intensywnie czerwonym odcieniu. Z pewnością sprawia on, że cały salon zyskał dużą dawkę pozytywnej energii. Co więcej, przyjazną atmosferę tej przestrzeni gwarantuje kominek, który doskonale się tutaj prezentuje. Wprowadźcie ten element do swojego salonu, a na pewno nie będziecie tego żałować!