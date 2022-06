Perfekcyjny dom dla dużej rodziny

Bohaterem dzisiejszego artykułu będzie dom o niepowtarzalnym uroku i klimacie. Utrzymany w tradycyjnym stylu z domieszką nowoczesnych akcentów prezentuje się świeżo, współcześnie i atrakcyjnie. Dom, który chcemy Wam przedstawić to połączenie stylu rustykalnego oraz holenderskiego. Jeśli interesują Was tego typu oryginalne konstrukcję, to z pewnością powinniście z nami obejrzeć ten nowoczesny obiekt mieszkalny. Budynek to dom bliźniaczy o trzech kondygnacjach. Fasada utrzymana została w ponadczasowej kolorystyce, bowiem zestawiono ze sobą dwa klasyczne i eleganckie kolory – czerń i biel. Charakteru oraz interesującego wyglądu dodają białe, drewniane okiennice. To wyjątkowy wiejski dodatek, który potrafi zupełnie odmienić charakter każdego budynku. Jeśli choć odrobinę zwróciliśmy Waszą uwagę oraz Was zaciekawiliśmy to zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.