Luksus na stoku: chatka narciarska w Austrii

Zwiedzanie rozpoczynamy od dużego salonu, w którym od razu da się zauważyć przepych i elegancję. Do dekoracji wykorzystano dużą ilość drewna z kontrastującą bielą, przełamującą dekoracyjny schemat. Kolorystyka naturalnych brązów kontynuowana jest w umeblowaniu. Całość daje wrażenie dużej przytulności. Wspaniały drewniany żyrandol umiejscowiony jest w centralnym punkcie salonu. Dodatkowo eksponuje on piękne drewniane bele podtrzymujące strop. Nad kominkiem znajduje się ogromne poroże łosia, które mimo swojego rozmiaru nie dominuje a płynnie nawiązując do reszty wystroju. Polowanie jest jedną z popularniejszych czynności w sezonie letnim w Alpach. Dopełnieniem każdego dnia na stoku jest wieczorny odpoczynek przy kominku. W wypadku tego apartamentu nie może być inaczej. Najważniejsze, to nie zatonąć w poczuciu przytulności tego pięknego pomieszczenia na zawsze, ponieważ bogate życie nocne jednego z najbardziej znanych europejskich miejscowości górskich czeka!