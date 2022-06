Projekt nowoczesnego domu o powierzchni 160 m2

Projekt odznacza się niezwykle przejrzystym układem pomieszczeń. Z obszaru gospodarczego, z garażem (8), kotłownią (9) oraz schowkiem (10), przechodzimy do przedpokoju (1), a następnie do lobby (3). Stamtąd przejść możemy do jadalni (5), znajdującej się obok kuchni (7). Numer 5 to domowy gabinet, a 6 to salon. Pod numerem 2 skrywa się toaleta.