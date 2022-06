Ogromna willa o jeszcze większym wnętrzu

Jak wyobrażacie sobie drewniany dom w górach? Być może jest to budynek o konstrukcji z bali, może przyjdzie Wam do głowy nasz rodzimy styl zakopiański… . Nie mamy wątpliwości, że większości z nas stanie przed oczami przytulna przestrzeń, w której w kominku pachnie ogień. Chyba niewielu pomyślałoby o kolosalnej willi, a taki właśnie projekt chcemy zaprezentować Wam dzisiaj. To nie tylko nie jest domek wakacyjny, jeśli chodzi o skalę to moglibyśmy mieć do czynienia z domem wielorodzinnym! Architekci z ROOMDESIGNBÜRO stworzyli takie leśne gniazdko, do którego zaprasza się przyjaciół do spędzenia wspólnych wakacji…

Zaciekawieni? Rozpocznijmy zwiedzanie!